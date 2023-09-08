Bir sezonda 100 gol atan Mustafa Kürşat Tümay'ı Galatasaray kaptı! Geçtiğimiz sezon Beşiktaş yüzüne bakmamıştı...

Galatasaray'dan geleceğe yönelik flaş bir hamle geldi. Bu sezon 38 maçta 100 gol atan Mustafa Kürşat Tümay, sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ GEÇTİĞİMİZ SEZON İSTEMEMİŞTİ

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon denemeye aldığı ve performansını beğenmediği Mustafa Kürşat Tümay, Silivrispor'a geri dönerek adeta harikalar yarattı.

1 SEZONDA 100 GOL ATTI

Kendi yaş kategorisinde kolay kolay kırılmayacak bir rekora imza atan Mustafa Kürşat Tümay, Silivrispor formasıyla 38 maçta 100 kez rakip ağları havalandırdı ve bu performansı ona Galatasaray'ın kapılarını açtı.

LİSANSI ÇIKARTILDI

Galatasaray, 17 yaşındaki golcü Mustafa Kürşat Tümay'ın transferini TFF'ye bildirdi.

2022-2023 sezonunu 100 golle tamamlayan genç yıldız adayı, 2021-2022 sezonunda ise 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşamıştı.

