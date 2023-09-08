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Bir sezonda 100 gol atan Mustafa Kürşat Tümay'ı Galatasaray kaptı! Geçtiğimiz sezon Beşiktaş yüzüne bakmamıştı...

08.09.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Silivrispor forması giyen ve 1 sezonda 100 gol kaydeden 16 yaşındaki santrfor Mustafa Kürşat Tümay’ı transfer etti.

Galatasaray'dan geleceğe yönelik flaş bir hamle geldi. Bu sezon 38 maçta 100 gol atan Mustafa Kürşat Tümay, sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ GEÇTİĞİMİZ SEZON İSTEMEMİŞTİ

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon denemeye aldığı ve performansını beğenmediği Mustafa Kürşat Tümay, Silivrispor'a geri dönerek adeta harikalar yarattı.

1 SEZONDA 100 GOL ATTI

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Kendi yaş kategorisinde kolay kolay kırılmayacak bir rekora imza atan Mustafa Kürşat Tümay, Silivrispor formasıyla 38 maçta 100 kez rakip ağları havalandırdı ve bu performansı ona Galatasaray'ın kapılarını açtı.

LİSANSI ÇIKARTILDI

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Galatasaray, 17 yaşındaki golcü Mustafa Kürşat Tümay'ın transferini TFF'ye bildirdi.

2022-2023 sezonunu 100 golle tamamlayan genç yıldız adayı, 2021-2022 sezonunda ise 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşamıştı.

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