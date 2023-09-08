Bir sezonda 100 gol atan Mustafa Kürşat Tümay'ı Galatasaray kaptı! Geçtiğimiz sezon Beşiktaş yüzüne bakmamıştı...

Galatasaray'dan geleceğe yönelik flaş bir hamle geldi. Bu sezon 38 maçta 100 gol atan Mustafa Kürşat Tümay, sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon denemeye aldığı ve performansını beğenmediği Mustafa Kürşat Tümay, Silivrispor'a geri dönerek adeta harikalar yarattı.
Kendi yaş kategorisinde kolay kolay kırılmayacak bir rekora imza atan Mustafa Kürşat Tümay, Silivrispor formasıyla 38 maçta 100 kez rakip ağları havalandırdı ve bu performansı ona Galatasaray'ın kapılarını açtı.
Galatasaray, 17 yaşındaki golcü Mustafa Kürşat Tümay'ın transferini TFF'ye bildirdi.
2022-2023 sezonunu 100 golle tamamlayan genç yıldız adayı, 2021-2022 sezonunda ise 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşamıştı.