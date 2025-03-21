Bir soru karşılığı dev tazminat! "Botoks beynini etkiledi mi?" diye sordu 245 bin TL ödeme çıktı

İngiltere’nin Watford şehrindeki İş Mahkemesi, Knight IT Group adlı teknoloji firmasında finans yöneticisi olarak çalışan Renata Metling'in patronu Stuart Kenny tarafından hedef alınan ayrımcılık ve taciz iddialarını değerlendirdi. Mahkemeye başvuran Metling, yöneticisinin kendisine ve diğer kadın çalışanlara yönelik sürekli küçümseyici ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını ifade etti.

TEHDİT VE ZORBALIKLARA KARŞI MÜCADELE ETMİŞ

Metling, Kenny'nin ona yönelik "Botoks beynini etkiledi mi?" gibi alaycı bir yorumda bulunduğunu, başka bir kadın çalışan için "Zor bir hayat geçirmiş gibi görünüyor" dediğini ve bir diğerini de "kuş" olarak nitelendirdiğini belirtti. Ayrıca, patronunun sabırsız ve tahammülsüz tavırları nedeniyle sık sık aşağılanmakta olduğunu, bir gün kendisine "aptalca bir soru sorduğu" için maaşının düşürülmekle tehdit edildiğini aktardı.

245 BİN TL'LİK TAZMİNAT

Mart 2023’te Kenny, Metling'in deneme süresini bir ay daha uzatmak istedi. Ancak Metling bu talebi reddedince, patronu onu işten çıkardı. Mahkeme, Kenny’nin kadın çalışanlara yönelik aşağılayıcı tavırlarının, çalışma ortamını "korkutucu, düşmanca, aşağılayıcı ve saldırgan" hale getirdiğini belirterek, Metling’e 5 bin sterlin (yaklaşık 245 bin TL) tazminat ödenmesine hükmetti.