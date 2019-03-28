Mynet Trend

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 28.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Yavuz Sultan Selim köprüsünden bir sürücü, 344 kilometre hızla geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmış ve "Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok" demişti.

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

İstanbul'du üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim'de araç yoğunluğu az olduğu için sürücülerden bazıları aşırı hız yapıyor. O sürücülerden biri köprüyü 344 kilometre hızla geçti. O anları görüntüleyen sürücüsü sosyal medyada paylaştı.

26fe5dc99374d7cef970df6f5a1bdb18

Video yükleniyor...

"NORMAL ŞARTLARDA YAPILMA ŞANSI ZATEN YOK"

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kala Kenan Sofuoğlu hız rekoru denemesi yapmıştı. 350 kilometre hıza ulaşan Sofuoğlu yaptığı açıklamada "Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık." demişti.

840173176777f9f01cea2eea616f6d67

c03cc34a9b02dec7c266a5b9b12bbc5a

Kaynak: DHA

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldıÜnlü oyuncu paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı
Bu tavuğun hem ismi hem görünümü şaşırtıyorBu tavuğun hem ismi hem görünümü şaşırtıyor
5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü kenan sofuoğlu Hız rekoru istanbul hız rekoru

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Büyük skandal! Sipariş edilen F-35'ler çürük çıktı!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Suudilerden haddini aşan 'Osmanlı Devleti' iftirası!

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Şok gerçek! Anlattıkları tek tek gerçekleşti

Şok gerçek! Anlattıkları tek tek gerçekleşti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahibe fizan görünümü ile herkesi kendine aşık ediyor

Bu tavuğun hem ismi hem görünümü şaşırtıyor

Adana'da 5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar şaşırttı

Meteoroloji'den 28 Mart Perşembe son hava durumu tahmini uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Uyarılar peş peşe geliyor: Dikkatli ve tedbirli olun

Hortumda şemsiye ile uçan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı

Hortumda şemsiye ile havalanan Osmaniyeli esnaf o anları anlattı

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

'Gözaltında' evlilik teklifi! Şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.