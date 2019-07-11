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Bir ton buğdaydan sadece 1 kilo elde ediliyor! İşte ruşeymin sağlığa olan faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.07.2019 22:35 | Son Güncelleme

İnsanlık kadar geçmişi eski olan buğday, vücudumuz için oldukça etkili bir besin kaynağı. Ruşeym ise, buğdayın en tepesinde embriyo olarak adlandırılan, tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısım. Buğdayın yüzde 2'lik kısmını oluşturan ruşeym için buğdayın kalbi demek mümkündür. Son zamanlarda sıkça tüketilen mucize besinin nelere iyi geldiğini sizlerle paylaşacağız.

Bir ton buğdaydan sadece 1 kilo elde ediliyor! İşte ruşeymin sağlığa olan faydaları

Buğdayın içinde gizli kalan ruşeym, birkaç yılın popüler besinleri arasında yer alıyor. Değerli besinin üretimi de bir hayli zor çünkü bir ton buğdaydan sadece 1 kilo ruşeym elde ediliyor.

BUGG

Ruşeymin faydaları;

Lif bakımından zengin olan ruşeym, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

İyi bir antioksidan kaynağı olan ruşeym, E vitamini bakımından zengindir. Özellikle çocuklarınızın beslenmesine ruşeym ekleyerek onları hastalıklardan koruyabilir ve bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

B1 ve B2 vitaminleri içerir. Bu vitaminler sayesinde çocukların bağırsak ve dil gelişimlerini de destekler.

Doymamış yağ asitleri sayesinde kalp damar hastalıkları riskini en aza indirir.

Eğer saç dökülmesi şikayeti yaşıyorsanız diyetinize ruşeym ekleyebilirsiniz. Saç ve tırnak güçlenmesine katkı sağlayan ruşeymin bu faydasından yararlanabilmek için düzenli tüketmeniz önemlidir.

Kilo vermek isteyenler için ideal bir besin kaynağıdır. Kan şekerini dengeler ve tokluk hissi verir.

EKMET

Ruşeymi yulaf gibi tüketebilirsiniz. Yani süt ya da yoğurda karıştırabilir, hamur işlerinize ekleyebilir ya da kahvaltı içim omletin içine karıştırabilirsiniz. Ancak gluten hassasiyetiniz var ise kesinlikle uzak durmalısınız.

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