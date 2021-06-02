Bir türlü uslanmıyor! Seren Serengil photoshoplu paylaşımı yüzünden yine alay konusu oldu

Seren Serengil, uzun süredir yaptığı magazin yorumculuğuna bu sezon "Söylemezsem Olmaz" programında devam ediyor. Sağlıktan yana büyük sıkıntılar yaşayan ünlü isim, Dumping Sendromu'nun ağırlaşması sonucunda canlı yayında bayıldı. O günden beri, sağlığı için stresten uzak durmaya çalıştı ve televizyon dışındaki projelerine de yoğunlaşmaya başladı. Uzun zamandır hayalini kurduğu giyim markası için büyük bir hevesle hazırlıklara başladı. Hem iş hem de tatil için gittiği Maldivler'de de markasının katalog çekimleri için modellik yaptı. Ancak özene bezene çektiği fotoğraflar sosyal medyada alay konusu oldu. Çünkü katalog çekimlerini Instagram'a yüklerken photoshopun ayarını tutturamadı.

Bir fotoğrafta photoshopu beceremeyip bacağının içinden ip geçmesi günlerce konuşuldu.

Photoshop yüzünden diz kapaklarının yok olduğu fotoğraf da uzun süre gündemden düşmedi.

Yeni bir skandal

Seren Serengil'in yeni photoshop skandalı ise göbek deliğini yok etmek oldu. Bikini tanıtımı için çektirdiği fotoğraflarda göbek deliğini yok edince yine sosyal medyanın diline düştü.



