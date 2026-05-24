Bir ülkeye dev borularla okyanustan su çekecekler

Fas, son yıllarda etkisini artıran kuraklık ve su sıkıntısına karşı dikkat çeken bir altyapı projesini hayata geçiriyor. Ülke yönetimi, Atlantik Okyanusu’ndan çekilecek deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek dev bir tesis inşa ediyor. Proje, büyüklüğü ve kapasitesiyle Afrika’nın en iddialı su yatırımlarından biri olarak gösteriliyor.
Kazablanka yakınlarında yer alan Sidi Rahal bölgesinde kurulan tesisin tamamlandığında kıtanın en büyük deniz suyu arıtma merkezlerinden biri olması bekleniyor. Projenin aynı zamanda yenilenebilir enerjiyle çalışan nadir büyük ölçekli arıtma tesisleri arasında yer alacağı belirtiliyor.
Projenin en dikkat çeken kısmı ise deniz tabanına yerleştirilen dev boru hattı sistemi. Yaklaşık 1,85 kilometrelik iki büyük hat sayesinde Atlantik’ten çekilen su doğrudan arıtma tesisine ulaştırılacak.
Tesiste su; ön filtrasyon, ters ozmoz ve ileri arıtma süreçlerinden geçirilerek içme suyuna dönüştürülecek. Oluşan yoğun tuzlu atık suyun çevreye zarar vermemesi için ayrıca 2,5 kilometrelik özel bir deşarj hattı kurulacağı açıklandı.
Tam kapasiteye ulaştığında tesisin günlük yaklaşık 838 bin metreküp temiz su üretmesi hedefleniyor. Bu miktarın özellikle Kazablanka ve çevresindeki bölgelerde yaşayan yaklaşık 7,5 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayacağı ifade ediliyor.
