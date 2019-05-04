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Bir vahşet de Tokat'ta! Köpeğin gözlerini oymuşlar

Emre Ekrem Emre Ekrem
YAŞAM  | 04.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

Tokat'ın Pazar ilçesinde 'Golden' cinsi köpek iki gözü oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Bir vahşet de Tokat'ta! Köpeğin gözlerini oymuşlar

Pazar ilçesinde 2 yaşındaki 'Golden' cinsi köpek, vatandaşlar tarafından iki gözü oyulmuş halde bulundu. Vatandaşların haber verdiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Leyla Çetin Ünlü, köpeği teslim alarak veterinere götürdü. Köpek, buradaki müdahalesinin ardından da bu sabah İstanbul'a gönderildi. Pazar İlçe Kaymakamlığı ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Leyla Çetin Ünlü, sosyal medyada köpeğin fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi. Ünlü, "Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki, sizlerde aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım bu sabah haberini verdi ve fotoğrafları gösterdiği andan bu zamana kadar şoktayım" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat köpek gözleri oyulmuş köpek

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
kısasa kısas.. bunu yapanlara gün yüzü gösterme Allahım .. diyecek kelime bulamıyorum
BU TÜR ŞUÇ İŞLEYENLERE İNSANLARADA TEHDİT OLUŞTURACAĞINDAN İNSANA KARŞI SUÇMUŞ GİBİ CEZA ALMASI GERKLİ.. ÇOCUKSADA FARKETMEZ CEZA KESİN OLMALI ARTIK.
bunu yapan insan olamaz
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