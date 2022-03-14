Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin çekimleri Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
Filmde Mert Fırat rock müzisyeni 'Ozan' rolüne, Melisa Sözen ise anaokulu öğretmeni 'Nehir' rolüne hayat veriyor. İşte Bir Varmış Bir Yokmuş filmi hakkında detaylar...
Bir gün dinlediği şarkıdan oldukça etkilenen Nehir, şarkının sahibi müzisyenin peşine düşmeye karar verir. En sonunda şarkının sahibi Ozan'ı bulur ancak Ozan, başına gelen bir travma yüzünden çıkmaz sokak gibidir. Bir Varmış Bir Yokmuş filminde anaokulu öğretmeni Nehir ile rock müzisyeni Ozan'ın ilişkisi işlenir.
Filmde Mert Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in 'Nilüfer' şarkısını seslendirdi.
Mert Fırat - Ozan
Hare Sürel -Sibel
Onur Şirin - Özgür
Derya Durmaz -Cansu
Anıl Altınöz - Onur
Melisa Sözen - Nehir
Göktay Tosun
Mustafa Uzunyılmaz
Selen Öztürk -Sema
Judith Liberman
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