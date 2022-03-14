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Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler?

14.03.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında vizyona giren Bir Varmış Bir Yokmuş filminin başrolünde ünlü oyuncular Mert Fırat ve Melisa Sözen yer alıyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan Bir Varmış Bir Yokmuş filminin yönetmenliği İlksen Başarır'a ait. Filmin senaryosu ise İlksen Başarır ve Mert Fırat tarafından yazıldı. İşte detaylar...

Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin çekimleri Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
Filmde Mert Fırat rock müzisyeni 'Ozan' rolüne, Melisa Sözen ise anaokulu öğretmeni 'Nehir' rolüne hayat veriyor. İşte Bir Varmış Bir Yokmuş filmi hakkında detaylar...

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ KONUSU NEDİR?

Bir gün dinlediği şarkıdan oldukça etkilenen Nehir, şarkının sahibi müzisyenin peşine düşmeye karar verir. En sonunda şarkının sahibi Ozan'ı bulur ancak Ozan, başına gelen bir travma yüzünden çıkmaz sokak gibidir. Bir Varmış Bir Yokmuş filminde anaokulu öğretmeni Nehir ile rock müzisyeni Ozan'ın ilişkisi işlenir.

Filmde Mert Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in 'Nilüfer' şarkısını seslendirdi.

Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler?

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Mert Fırat - Ozan
Hare Sürel -Sibel
Onur Şirin - Özgür
Derya Durmaz -Cansu
Anıl Altınöz - Onur
Melisa Sözen - Nehir
Göktay Tosun
Mustafa Uzunyılmaz
Selen Öztürk -Sema
Judith Liberman


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