Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin çekimleri Sakarya ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Filmde Mert Fırat rock müzisyeni 'Ozan' rolüne, Melisa Sözen ise anaokulu öğretmeni 'Nehir' rolüne hayat veriyor. İşte Bir Varmış Bir Yokmuş filmi hakkında detaylar...

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ KONUSU NEDİR?

Bir gün dinlediği şarkıdan oldukça etkilenen Nehir, şarkının sahibi müzisyenin peşine düşmeye karar verir. En sonunda şarkının sahibi Ozan'ı bulur ancak Ozan, başına gelen bir travma yüzünden çıkmaz sokak gibidir. Bir Varmış Bir Yokmuş filminde anaokulu öğretmeni Nehir ile rock müzisyeni Ozan'ın ilişkisi işlenir.

Filmde Mert Fırat, rolü gereği Müslüm Gürses'in 'Nilüfer' şarkısını seslendirdi.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Mert Fırat - Ozan

Hare Sürel -Sibel

Onur Şirin - Özgür

Derya Durmaz -Cansu

Anıl Altınöz - Onur

Melisa Sözen - Nehir

Göktay Tosun

Mustafa Uzunyılmaz

Selen Öztürk -Sema

Judith Liberman



