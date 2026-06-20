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Bir yağmur yetti! 2 bin 800 yıllık gölün görüntüsü tamamen değişti

Van'ın simgelerinden Erek Dağı'nın doğusunda yer alan ve Urartu Kralı II. Rusa tarafından yaklaşık 2 bin 800 yıl önce tarımsal sulama amacıyla yaptırılan tarihi Keşiş (Turna) Gölü bölgesi, haziran ayının gelişiyle birlikte etkileyici bir güzelliğe büründü. Bölgede etkili olan yağmurlar, rengarenk açan endemik dağ çiçekleriyle buluşunca ortaya güzel manzaralar çıktı.

Bir yağmur yetti! 2 bin 800 yıllık gölün görüntüsü tamamen değişti
Gökçen Kökden

Erek Dağı'nın doğusunda bulunan ve yaklaşık 2 bin 800 yıl önce Urartular tarafından sulama amacıyla inşa edilen Keşiş (Turna) Gölü çevresi, yağmur sonrası ortaya çıkan doğal güzelliklerle hayran bıraktı.

Bir yağmur yetti! 2 bin 800 yıllık gölün görüntüsü tamamen değişti 1

Keşiş Gölü çevresinde yağmurun ardından çiçeklerin üzerinde biriken su damlaları, güzel görüntüler oluşturdu. Urartu medeniyetinin mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilen Keşiş Gölü, yüzyıllardır varlığını korurken, çevresindeki doğal yaşam da her mevsim farklı güzellikler sunuyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında açan çiçekler, yağmur damlalarıyla birleşince bölgeyi adeta açık hava stüdyosuna dönüştürdü.

Bir yağmur yetti! 2 bin 800 yıllık gölün görüntüsü tamamen değişti 2

Tarihi miras ile doğanın eşsiz uyumunu gözler önüne seren Keşiş Gölü çevresindeki görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

"2 BİN 800 YILLIK MÜHENDİSLİK HARİKASI ÇİÇEKLERLE BEZENDİ"

Deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan ve asırlardır varlığını koruyan bu kadim göl, sadece tarih meraklılarının değil, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olmaya devam ediyor. Son günlerde Van genelinde aralıklarla kendini gösteren yağışlar, Keşiş Gölü havzasındaki bitki çeşitliliğini canlandırdı. Çiçeklerin taç yapraklarında biriken yağmur damlaları, Urartular barajının huzurlu maviliğiyle birleşerek adeta doğal birer mücevher gibi parladı.

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Anahtar Kelimeler:
Van baraj
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