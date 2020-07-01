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Bir yeşilçam klasiği: Acı biber turşusu yapılışı

sebboy sebboy
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-İyi turşu suyu limonla olur. +Hayır, sirkeyle olur! Mesele çözülemiyor ve iki aile bölünüyor. Sanırım Türk sineması klasikleri arasında yer alan Adile Naşit ve Münir Özkul'un bu repliği hepimizin hafızalarına yer etmiştir. Peki kim haklı dersiniz? Sirke diyen Adile Naşit mi? Limon suyu diyen Münir Özkul mu?

Bir yeşilçam klasiği: Acı biber turşusu yapılışı

Bu sevimli kavgada da geçtiği üzere iyi bir turşu suyu limonla mı olur yoksa sirkeyle mi olur tartışmalarına artık son vermek istiyoruz. İnanılmaz ama gerçek, ikisi birlikte olur! Turşu suyunda limon ve sirkeyi beraber kullanmamız mümkün. İyi bir turşu yapmak istiyorsak eğer turşu suyu çok önemlidir.

Şimdi kolları sıvayalım ve mutfakta harika bir acı biber turşusu yapmaya başlayalım. Ama unutmayın, iyi bir biber turşusu için biraz sabır gerekir. Çünkü bu lezzete ulaşmak için günlerce beklememiz gerekecek.

Acı biber turşusu tarifi

Malzemeler

300 gr acı biber (küçük boy)
5 diş sarımsak
1 çay bardağı üzüm sirkesi
1 adet limonun suyu
1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
2 su bardağı su

Tarif

Biberleri varsa yapraklarından ya da dallarından ayırarak sadece sapları kalacak şekilde ayıklayın.
Ayıkladığınız biberleri iyice yıkayın ve kurutun.
Sarımsakların kabuklarını soyun ve isteğe göre bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölün.
Derin bir kap içerisine suyu dökün ve kaya tuzunu eritecek şekilde iyice karıştırın.
Erimiş olan tuzlu suya limon suyunu ve sirkeyi ilave edin.
Kavanozun en alt kısmına 2 diş sarımsak ekleyin.
Biberleri sıkı bir şekilde kavanoz içerisine yerleştirin ve kalan 3 diş sarımsağı aralarına ekleyin.
Hazırlanan su, tuz, limon suyu ve sirke karışımını kavanoza ilave edin.
Kavanozun ağzını sıkıca kapattıktan sonra çalkalayarak biber ve hazırlanan karışımın kavanoz içerisinde eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın.
Kiler, balkon gibi evin bölümlerinde ya da serin bir ortamda 18-20 gün arası turşunun olmasını bekleyin.
Kavanozdan çıkararak nefis acı biberli turşuyu yemeklerin yanına servisini yapın.

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