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Bir yıl boyunca oğlunun ilaçlarını değiştirdi! Gerçekler ortaya çıkınca...

13.09.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Floridalı bir adam, üvey oğlunun günlük ilaçlarına müshil koyduğu tespit edildikten sonra 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. 54 yaşındaki Craig Alan Ripple, çocuğun ilacının değiştirilmesiyle ortaya çıkan ağır çocuk istismarının yanı sıra aileyi karıştırmak için ortaya koyduğu son derece garip birçok farklı davranış sebebiyle suçlu bulundu.

Bir yıl boyunca oğlunun ilaçlarını değiştirdi! Gerçekler ortaya çıkınca...

Ripple'ın eski eşi ve istismara maruz kalan 14 yaşındaki çocuğun 54 yaşındaki annesi çocuğunun duygudurum ve davranış bozukluğunu tedavi etmek için lityum aldığını, ancak 2018 ile 2019 arasında neredeyse bir yıl boyunca sürekli ishal ve karın ağrısından şikayet ettiğini bildirdi. Talihsiz çocuk, sorunu teşhis etmek için kolonoskopi ve endoskopi gibi rahatsız edici prosedürlerden bile geçmek zorunda kaldı.

FARK EDİNCE BOŞANDI

Çocuğun annesi, tetkiklerin sonunda ilaçların müshillerle karıştığını keşfettikten sonra, evin her tarafına güvenlik kameraları kurmaya karar verdi ve o zamanki eşinin şüpheli davranışlarını böylelikle tespit etti. Ripple'ın hastalıklı kurnazlıklarını keşfettikten sonra ise ondan boşandı çünkü yaptıkları ilaçları karıştırmakla sınırlı değildi.

TEK OLAYI İLAÇLAR DEĞİLMİŞ

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Ripple'ın aileyi karıştırmak için bir dizi tuhaf olaydan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre, çocukların kıyafetlerini, ev ödevlerini ve eşinin mücevherleri sırf onların eşyaları aramasını izlemek için alıp saklıyordu. Aile, birçok kayıp eşyayı adamın arabasının bagajında buldu. Ayrıca, evcil hayvanlarının çarşaflara idrar yapmış gibi görünmesi için çocukların yataklarına sıvı da döktüğü keşfedildi.

''KİN TUTUYOR''

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Belgelere göre Ripple, suçlandığı tuhaf davranışları fiilen yapmasına rağmen, yapılan suçlamaların kendisine saygı duyulmadığını hissettirdiğini söyleyerek eşini 'kin'le suçladı.

BİRKAÇ CEZASI VAR

Mahkeme, Ripple'ın aileye 'duygusal sıkıntıya neden olmaktan başka gerçek bir amacı olmayan kötü niyetli eylemlerde bulunduğu' sonucuna vardı ve onu 14 ay hapis ve ardından üç yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. Ripple'a ayrıca ebeveynlik dersleri alması ve çocukla hiçbir teması olmaması emredildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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