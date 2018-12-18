Bir yıl telefonsuz yaşayabilene 100 bin dolar ödül

Şirketler müşterilerin ilgisini çekmek için oldukça farklı yollara başvurmaktan çekinmiyor. Bunlardan biri de, çatı kuruluşu Coca-Cola olan enerji içeceği firması Vitaminwater. Şirket, Twitter’da #NoPhoneForAYear (telefonsuz bir yıl)yarışmasını başlatarak ses getirdi. Yarışmada, tüm yıl boyunca akıllı telefonu olmadan yaşayabilen bir kişi 100 bin dolar kazanacak. Elbette kurallar bu kadar basit değil.

Vitaminwater bu ödülü herhangi birine vermeyecek. Marka, yarışmaya laf olsun diye girenleri elemek için bütün katılımcılardan, telefonsuz zamanlarını nasıl değerlendireceklerini anlattıkları videoları tweet ya da Instagram mesajı ile paylaşmalarını istiyor. Bu paylaşımların 8 Ocak‘a kadar yapılması ve #NoPhoneforaYear ile #contest etiketlerini içermesi gerekiyor. Bu kriterleri karşılayan bütün başvurular konularında uzman kişilerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme kıstasları arasında yaratıcılık, kalite, mizah gibi belirleyici faktörler olacak. Jüri bir yarışmacı belirlediğinde ise 365 günlük telefonsuz süreç başlayacak. Akıllı telefonun acil kullanımını gerektiren hayati durumlar içinse 1996 model bir cep telefonu temin edilecek. Bunun yanı sıra, yarışmacının tablet ve akıllı telefon kullanımı yasaklanırken, masa veya diz üstü bilgisayar kullanımına bir sınırlandırma getirilmeyecek.



