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Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 10:26 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü dün akşam atv'de ekrana geldi. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova 2. bölümde Yılmaz ile Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işlerin hayal ettikleri gibi gitmemesi nedeniyle kaçış planı yapıyorlar. Hünkar'ın aramasıyla çiftliğe gelen jandarmalar çiftin kaçı planını bozuyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü izle! ( Bir Zamanlar Çukurova 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Atv'nin yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 2. son bölümü de ilk bölümü gibi heyecanla izlendi. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova, reyting sıralamasında ilk sırayı kimseye bırakmadı. Züleyha ve Yılmaz'ın aşkları uğruna çıktıkları yolda kaçarak sığındıkları Yaman Çiftliği'nde başlarında geçenler anlatılıyor dizide. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Züleyha'nın hamile olmasından şüphelenen, onları Yılmaz ile birlikte gören Hünkar, jandarmaya onları ihbar ediyor. Yılmaz ise Züleyha ile kaçış planı yapmış hatta sahte kimlik bile çıkartırmıştır. Yılmaz, kapısına dayanan jandarmaya teslim olacak mı? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla herkesi ekran başına kilitleyen Züleyha ve Yılmaz'ı artık daha acımasız bir hayat bekliyor. Herkesten kaçıp sığındıkları Yaman Çiftliği'nde işler bekledikleri gibi gitmiyor. Kıskançlık, öfke ve hırstan gözü dönmüş insanlara karşı zorlu bir mücadele başlıyor. Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ın büyük sırrını öğrenince gücü ve vicdanı arasında zor kararlar almak zorunda kalıyor. Oğlu Demir'in Züleyha'ya olan aşkının da farkında olduğundan, atacağı her adımdan emin olmak istiyor. Bir tarafta adam öldürmüş ve kaçak yaşayan Yılmaz, diğer tarafta hamile olduğundan şüphelendiği ve hayatıyla ilgili herkese yalan söyleyen Züleyha!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Hünkar'ın bildikleriyle nasıl bir karar vereceği merak konusu. Her şeyden habersiz olan Yılmaz için artık hayat daha acımasız, daha zor… Çiftlik çalışanlarının eziyeti, Demir'in ilgisi ve Hünkar'ın karşı koyulamaz gücü Züleyha'nın canına tak ediyor. Yılmaz'ı çiftlikten ayrılmak için ikna etmeye çalışırken, sevdiği adamın hapse girme gerçeğiyle de yüz yüze geliyor. Gece yarısı çiftliğin kapısına dayanan jandarma, çiftlikteki her şeyin yeniden yazılmasına mı sebep olacak? Yoksa çiftlikteki her şeyin değişmesine ilk adım mı olacak?

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