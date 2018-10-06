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Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı: Demir'den Züleyha'ya tokat! (Son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 06.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe günü 4. bölümü ile ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın beklenen yeni bölüm fragmanı atv tarafında paylaşıldı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova 5. bölüm fragmanında Yılmaz, hapisten kaçmak için yaptığı planı ile hastaneye gider ve oradan da kaçmayı başarır. Çiftliğe giden Yılmaz'ın hedefinde Hünkar var ve onu ele geçirir. İşte yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı: Demir'den Züleyha'ya tokat! (Son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde Yılmaz, hapisten kaçma planı yapıyordu. Süleyman ile yaptıkları planda Yılmaz şişlenir ve hastaneye götürülür. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında ise Züleyha evden kaçıyor ve Demir'e yakalanıyor. Bu kaçısın cezasını da çok sert bir tokat ile ödüyor. Yılmaz ise çiftliğe ulaşıp kendini ihbar eden Hünkar'ı kıskıvrak yakalıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında!

İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?


PARTNERVazelini bir de böyle deneyin! Özellikle gece yatmadan önce sürerseniz...Vazelini bir de böyle deneyin! Özellikle gece yatmadan önce sürerseniz...
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