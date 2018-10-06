Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı: Demir'den Züleyha'ya tokat! (Son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde Yılmaz, hapisten kaçma planı yapıyordu. Süleyman ile yaptıkları planda Yılmaz şişlenir ve hastaneye götürülür. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında ise Züleyha evden kaçıyor ve Demir'e yakalanıyor. Bu kaçısın cezasını da çok sert bir tokat ile ödüyor. Yılmaz ise çiftliğe ulaşıp kendini ihbar eden Hünkar'ı kıskıvrak yakalıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında!

İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?



