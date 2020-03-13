Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 59. son bölüm izle!

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 59. son bölümüyle 12 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 19 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 60. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

ZÜLEYHA DEMİR'İ VURUYOR!

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha, "Seni tanıdığım günden beri hayatımı mahvettin. Etrafımdaki herkesin, çocuklarımın bile hayatını cehenneme çevirdin. Artık bitti. Kimsenin hayatını mahvedemeyeceksin. Hele çocuklarımın hayatını asla" sözlerinden sonra Demir'i vuruyor. Kurşunların hedefi olan Demir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak ameliyata alınıyor. Züleyha ise cezaevine giriyor. Demir'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 58. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir’in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha’yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir’i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır! Tüm bu yaşananlar Züleyha’ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatında da vazgeçip, Adana’nın ortasında üzerine benzin dökecektir! Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha’ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika’ya gitmiştir. Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha’dan, Yılmaz Müjgan’dan vazgeçmiştir! Çukurova’da şimdi aşkın her hali, yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır…



