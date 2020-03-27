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Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölüm izle! İbrahim Tatlıses'in Yalan şarkısı ile ağlatan final sahnesi! Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 27.03.2020 02:43 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü izleyenleri duygulandırdı. Finalde Şermin'den Demir'in çocuklarını götürdüğünü öğrenen Züleyha yıkıldı. Cezaevinde olan Züleyha gözyaşlarına boğuldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın finaline ise İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Yalan şarkısı eşliğindeki sahneler damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukur 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 61. son bölümüyle 26 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, cezaevinde olan Züleyha ziyaretine gelen Şermin'den Müjgan ve Demir ile ilgili gerçekleri öğrendi. Şermin, Demir'in çocukları konaktan götürdüğünü, Müjgan'ın ise Yılmaz'ı etkilemek için canına kıymaya çalıştını söyledi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 2 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünden ilk fragman ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır. Demir mahkemede Züleyha’yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir’in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha’ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir! Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!

MÜJGAN YAŞAYACAK MI?

Yılmaz, Züleyha’nın mahkemesindeyken, oğlunu halası Behice ile birlikte çiftlikteki küçük konağa, kendi evlerine yollayan Müjgan, yaptıklarının vicdan azabı ile aldığı kararı uygulayacaktır.

Müjgan, oğluna ve Yılmaz’a bir mektup bırakarak bileklerini keserek, hayatına son vermek isteyecektir. Yılmaz, Züleyha’yı kurtarmak için adeta mahkeme ile cezaevi arasında mekik dokumaya başlayacaktır. O mahkeme salonunda yine hepsinin hayatını alt üst edecek gelişmeler yaşanırken, Müjgan da yine herkesi alt üst edecek bir şey yapacaktır. Yılmaz, henüz bilmese de Müjgan ona ve oğluna bir mektup bırakarak yaşamına son vermeye kararlıdır. Ancak Yılmaz’ın alacağı tek mektup Müjgan’dan gelen olamayacaktır, Yılmaz’ın kalbini derinden yaralayan bir mektup daha vardır.

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