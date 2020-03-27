Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölüm izle! İbrahim Tatlıses'in Yalan şarkısı ile ağlatan final sahnesi! Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı rekortmen dizi Bir Zamanlar Çukurova, 61. son bölümüyle 26 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, cezaevinde olan Züleyha ziyaretine gelen Şermin'den Müjgan ve Demir ile ilgili gerçekleri öğrendi. Şermin, Demir'in çocukları konaktan götürdüğünü, Müjgan'ın ise Yılmaz'ı etkilemek için canına kıymaya çalıştını söyledi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 2 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 62. yeni bölümünden ilk fragman ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar, yaptıklarından bin pişmandır. Demir mahkemede Züleyha’yı kurtarsın diye binbir dil dökecektir. Demir, son ana kadar hareket etmez ama son anda salona gelecektir. Hünkar, Fekeli, Yılmaz, tüm konak ahalisi ve hatta Savcı Jülide nefesini tutarak Demir’in ifadesini bekler. Demir, hakime Züleyha’ya ne kadar büyük bir aşk beslediğini anlatacaktır. Ancak anlattıkça salondaki havaya da onun duygularına da yaşanan onca yılın tüm olaylarının ağırlığı dolacaktır. Mahkeme salonu, dava konusunu iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek bir olaya daha şahitlik edecektir! Nefesler tutulmuş mahkemeden gelecek haber beklenirken, konakta da çocuklar eğlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak özellikle Adnan, annesini çok özlemiştir. Hane halkı seferber olsa da, küçük çocuk annesini bulmak için en sonunda kendi başına çare arayacaktır!