Bir Zamanlar Çukurova 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Demir'den şok itiraf: Sevda Çağlayan babamın eşidir! Bir Zamanlar Çukurova 65. son bölüm final sahnesi izle!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 65. son bölümü 24 Eylül Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde Demir'in, Sevda Çağlayan'ı babasının eşi olduğunu açıkladığı anlar damga vurdu. Demir, Sevda Çağlayan'ın babasının emaneti olduğunu ve kendisini annesi gibi sevdiğini söyledi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 1 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 66. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi! Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi? Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?

Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor! Yıllarca eşinin sadakatsizliğini sineye çeken Hünkar, aynı sadakatsizlikle şimdi anne olarak karşı karşıya! Demir'in yıllardır Sevda'yla dert ortağı olduğunu öğrenmesiyle geçmişiyle yeni bir hesaplaşmaya girişen Hünkar, ilk hesabı eşinin adıyla görecek!