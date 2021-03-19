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Bir Zamanlar Çukurova 88. son bölüm final sahnesi! Baş başa yemek yiyen Demir ve Ümit, Sevda'ya yakalandı

19.03.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 18 Mart Perşembe akşamı 88. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde Ümit evinde Demir için romantik bir yemek hazırladı. İkilinin yemeklerini yediği sırada eve gelen Sevda herkesi şoke etti. Ümit kapıyı açtığında karşısında Sevda'yı gördü. Sevda ise sert bir ifadeyle Demir'i çağırmasını istedi. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüme damga vuran final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 88. son bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'ın son bölümünde Ümit ve Demir, Sevda'ya yakalandı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise şimdilik keyfi yerindedir. Çünkü afişler işe yaramıştır ve tüm Adana, artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşmaktadır.

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Bu arada taburcu olan Züleyha da afişlerle birlikte ormanda kaybolduğu gece olanları hatırlar! Ama bunları şimdi Demir'e söylemesi, öfkesini arttıracaktır! Sırrını sadece Sevda ile paylaşmaya karar verir. Olayın duyulması Fikret'i mutlu eder ama artık intikamını almak için harekete geçmenin peşindedir ve kimseye söylemeden bir felaket ile sonuçlanabilecek planını uygulamaya başlar.

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MÜJGAN, ÜMİT'İN SIRRINI BİLİYOR!

Fikret'in Almanya'daki sevgilisinin detaylarını öğrenmek için Ümit ile sohbet eden Müjgan, öğrendikleri ile yine hayal kırıklığına uğrar. Ancak o da Ümit'in Demir ile gittiğini bilmektedir. Bu bilgi, Ümit'e Züleyha'nın yanında Demir'i zor durumda bırakacak bir konuşmaya iter!

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SANİYE BU KEZ GAFFUR'A NE CEZA VERECEK?

Gülten, yolunu kesen alacaklı meselesini Gaffur'a anlatır. Gaffur elbette olayların öyle olmadığını, konuşup halledeceğini de söyler ama ikisinin henüz farkında olmadığı gerçek, Saniye'nin onları duymasıdır! Bu Gaffur için yolu sonu gibi görünmektedir. Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir.

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Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler. Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.

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FEKELİ KONAĞINA LÜTFİYE GELİR!

Fekeli, Demir ile Fikret arasındaki savaşın kapıda olduğunun farkındadır. Afiş olayından sonra artık, Fikret'e söz geçiremeyeceğini de anlamıştır. Bu nedenle, Bursa'ya Fikret'in annesinin akrabalarını ziyarete gider ve oradan eski dostu Lütfiye'yi alarak döner!

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DEMİR VE ZÜLEYHA ARASINDA GERÇEK AŞK ŞİMDİ Mİ BAŞLIYOR?

Bir yandan kim olduğunu bilmediği düşmanı ile savaşan, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çeken Demir için, konakta ise adeta bahar havası vardır.

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Züleyha ve Demir arasındaki buzlar erimiş ve aşk kapıyı çalmıştır! Üstelik Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur. Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir.

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Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir!

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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Hande Soral Murat Ünalmış
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