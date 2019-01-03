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Bir Zamanlar Çukurova bu akşam neden yok? Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 03.01.2019 20:05 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor? Peki Bir Zamanlar Çukurova neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni yayın tarihi ise belli oldu.

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam neden yok? Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm ne zaman?

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölümü 3 Ocak Perşembe akşamı yayınlanmadı. Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde sürpriz gelişmelerle ekrana ara verdi. Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile karşı karşıya geldi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Çukurova Ocak 2019'da ekrana ara verdi. ATV'nin 3 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında ise saat 20.00'de Fantastik Dörtlü , 22.05'de ise Labirent: Ölümcül Kaçış isimli filmler yer aldı.
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde oynadığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizi yeni bölümüyle Ocak ayının üçüncü haftasında atv ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının rating sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen son bölümüyle, yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Hünkar ve Felekeli'nin karşı karşıya gelmesi damga vurdu.

YILLAR SONRA KARŞI KARŞIYA
Bölüme damga vuran olay ise Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile tokalaşması oldu! Hayırseverler Derneği Geleneksel Yardımlaşma Gecesi'ne 50 bilet alarak tek başına gelen Fekeli, tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ev sahibi Hünkar ise, karışık duyguların pençesinde, kocasının katili Fekeli'nin elini havada bırakmadı ve onunla tokalaştı.

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ZÜLEYHA'NIN KANAVİÇESİNİ KİM ALACAK?
Olaylı akşamın finalini ise Yılmaz yaptı! Züleyha'nın el emeği göz nuru, kanaviçede işlediği tavus kuşu motifli kırlent için açık artırmada en büyük teklifi Yılmaz verdi! Yüz liradan açılan kırlente 5 bin lira teklif etti! Demir Yaman'ın teklifi ise 200 lira idi.

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Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
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