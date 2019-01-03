Bir Zamanlar Çukurova bu akşam neden yok? Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm ne zaman?

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölümü 3 Ocak Perşembe akşamı yayınlanmadı. Dizinin hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde sürpriz gelişmelerle ekrana ara verdi. Hünkar'ın, kocasının katili Fekeli ile karşı karşıya geldi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukurova Ocak 2019'da ekrana ara verdi. ATV'nin 3 Ocak Perşembe akşamı yayın akışında ise saat 20.00'de Fantastik Dörtlü , 22.05'de ise Labirent: Ölümcül Kaçış isimli filmler yer aldı.

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde oynadığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizi yeni bölümüyle Ocak ayının üçüncü haftasında atv ekranlarında olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanmaya başladığı ilk hafta itibariyle Perşembe akşamlarının rating sıralamasında, açık ara zirvenin sahibi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen son bölümüyle, yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Hünkar ve Felekeli'nin karşı karşıya gelmesi damga vurdu.