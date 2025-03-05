24 yıllık eşi ‘zina’ davası açmıştı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet aşkının şahitleri anlattı! 'Sette aynı odada...'

Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı Oktay rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra 'Esaret' dizisiyle ekranlara dönmüştü.

Cenk Torun'un 24 yıllık eşi ünlü oyuncuya 'zina' davası açtı. Nevin Torun eşinin kendisini dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.

40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ!

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

YASAK AŞKA ŞAHİT OLMUŞ

Snob Magazin'in haberine göre; Nevin Torun'un yakın arkadaşı Seren Serengil, Cenk Torun'un partneri Mahassine Merabet ile aldatmasına şahit olduğunu dile getirmişti.

Cenk Torun ile 'Esaret' dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet arasındaki yasak aşkı, Seren Serengil'in ardından projenin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de doğruladı.

'SETTE HERKES BUNU BİLİYOR'

Nişantaşı'nda görüntülenen Züleyha Hamza, Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu dile getirerek, "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" dedi.

'KAPI KİLİTLİ OLUYORDU'

Çevik ise, "Aynı odada kalıyorlardı. Bazen kapı kilitli oluyordu. Çok rahat takılıyorlardı. Torun'un evli olduğunu bile bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.