Bir Zamanlar Çukurova'da Behice öldü! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Esra Dermancıoğlu'ndan veda paylaşımı

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 85. son bölümüyle 25 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı.
Son bölümde Hünkar Yaman'ı öldürdüğü netlik kazanan Behice, Fekeli'ye suçunu itiraf ettikten sonra uçurumdan kendini attı. Böylece Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'in ardından Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu da diziye veda etti.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Esra Dermancıoğlu Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Bazen insan ölüme bile gülerek gider" sözlerinin ardından dizi ekibine teşekkür etti.
İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacak. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacak.
Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkacak. Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacak.
Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir!
Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir!
Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.
Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır.
Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur!
Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!
Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir.
Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!
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