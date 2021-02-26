Bir Zamanlar Çukurova'da Behice öldü! Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Esra Dermancıoğlu'ndan veda paylaşımı

İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacak. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacak. ​ ​ Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkacak. Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacak. ​

FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!BEHİCE'NİN SONU MU GELDİ?

Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir!

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Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir!

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Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.

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FİKRET, FEKELİ'YE ADNAN YAMAN'I OĞLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

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Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır.

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Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur!

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Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!

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