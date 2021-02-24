Bir Zamanlar Çukurova'da Behice ölüyor mu? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölümden çarpıcı fragman

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 85. yeni bölümüyle son bölümüyle 25 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacak. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacak.

Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkacak. Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacak.

FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!BEHİCE'NİN SONU MU GELDİ?

Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir!

Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir!