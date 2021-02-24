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  4. Bir Zamanlar Çukurova'da Behice ölüyor mu? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölümden çarpıcı fragman

Bir Zamanlar Çukurova'da Behice ölüyor mu? Esra Dermancıoğlu diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 85. yeni bölümden çarpıcı fragman

24.02.2021 22:16 | Son Güncelleme:
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Atv'de 3 sezondur ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 85. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Fekeli ve Demir, Hünkar'ın katilinin peşine düşüyor. Köşeye sıkışan Behice ise İstanbul'a kaçmaya çalışıyor. Fragmdanda ise Behice'nin uçurumdan düştüğü görülüyor. Peki Behice ölüyor mu? Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu dizidenBir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 85. yeni bölümüyle son bölümüyle 25 Şubat Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacak. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacak.

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Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkacak. Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacak.

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FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!BEHİCE'NİN SONU MU GELDİ?

Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir!

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Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir!

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Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.

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FİKRET, FEKELİ'YE ADNAN YAMAN'I OĞLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır.

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Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur!

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Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!

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ÜMİT VE SEVDA KARŞI KARŞIYA!

Züleyha ve Demir, hem aileleri hem de şirket için pek çok başarılı iş yapıp, cemiyetin önünde birlikte yer alsalar da, Ümit ve Demir ilişkisi devam edecektir.

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Sevda, artık bu duruma kayıtsız kalmayacak ve Ümit'in karşısına dikilecektir. Ancak beklenmedik olaylar da kapıdadır!

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Esra Dermancıoğlu,
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