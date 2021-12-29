Bir Zamanlar Çukurova'da sürpriz ayrılıklar! Selin Genç ve Selin Yeninci veda mı ediyor?

Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın vedalarına sahne olan diziden son olarak ana kadrodaki iki oyuncu daha ayrılıyor. Tims&B'nin sevilen dizisi son yıllarda en çok başrol oyuncusu ayrılan dizilerin de başında geliyor.

Geçen haftalarda dizinin Gülten'i Selin Genç'in diziye veda edeceği kesinleşmiş, dizinin Saniye'si Selin Yeninci'nin de Adana'da çekilen projeden ayrılmak istediği ancak yapım şirketinin başarılı oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yayılmıştı.

ÖLEREK DİZİYE VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selin Yeninci ile Selin Genç 4 sezondur oynadıkları projeye ölerek veda edecek.

Dizinin Gafur'u (Bülent Polat) hem eşinin, hem de kardeşinin ölümüyle sarsılacak. İki oyuncunun veda sahnelerinin çekimi ise koronavirüs engeline takıldı.

Dizinin yapımcısı Timur Savcı Adana'da düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Törende Savcı'ya dizinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da eşlik etti. Daha sonra yapımcı Savcı'nın kovide yakalandığı ortaya çıkınca Saraçoğlu da temaslı olduğu için karantinaya girdi. Bu yüzden dizinin çekimlerine ara verildi.



