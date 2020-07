Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Furkan Palalı sürprizi! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Tims&B'nin atv için hazırladığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlıyor.

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek'in başrolünü oynadığı diziye yeni sezonda bomba bir isim katılıyor. Furkan Palalı yeni sezonda dizinin kadrosuna sürpriz bir rolle katılacak.

Palalı geçtiğimiz günlerde bir dijital banka kartının reklam yüzü olmuştu. (tv100)

FURKAN PALALI KİMDİR?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezundur. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Hangi ünlü oyuncu kadroya katıldı? - Sayfa:5

Üniversite eğitimine devam ederken Tuncay Özinel ve Ferdi Merter'den oyunculuk eğitimi almıştır. Bir dönem modellik yapan oyucu, 2011 yılında Best Model of the Turkey yarışmasına katılmıştır ve birinci olmuştur.

Ardından Best Model of the World yarışmasında da birinci seçilerek tanınmaya başladı. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında yayınlanan Küçük Sırlar dizisi ile yaşayan Furkan Palalı, Bir Mucize Olsun, Yuvaya Dönüş, Direniş Karatay, No 309, Son Çıkış, Aşk Emek İster, Son Yaz Balkanlar 1912 gibi yapımlarda yer almıştır.