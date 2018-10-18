Bir Zamanlar Çukurova dizisine Cannes'da büyük onur

Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği, Cannes'da dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congrès'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli dün "Bir Zamanlar Çukurova"nın anons edilişine tanıklık etti. The Wit şirketinin düzenlediği ve Virginia Mouseler'in sunduğu Fresh TV listesinin bu heyecanlı anları dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar tarafından görüntülendi.

Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu. Dizinin başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek üstleniyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi her bölümünde reyting listelerinde gün birincisi oluyor.



