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Bir Zamanlar Çukurova dizisine Cannes'da büyük onur

DİZİ HABERLERİ  | 18.10.2018 23:04 | Son Güncelleme

TİMS&B Productions Yapımı atv dizisi "Bir Zamanlar Çukurova" Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom 2018 Fuarı'nda "Yılın En İyi ve Trend Draması" olarak anons edildi! Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2018'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde Atv'nin bu sezon yayına başlayan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi, listedeki tek Türk dizisi yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Cannes'da büyük onur

Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği, Cannes'da dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congrès'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli dün "Bir Zamanlar Çukurova"nın anons edilişine tanıklık etti. The Wit şirketinin düzenlediği ve Virginia Mouseler'in sunduğu Fresh TV listesinin bu heyecanlı anları dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar tarafından görüntülendi.

Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu. Dizinin başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek üstleniyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizi her bölümünde reyting listelerinde gün birincisi oluyor.

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Bir Zamanlar Çukurova cannes MIPCOM atv

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben kolay kolay yerli dizi begenmem. son dönemlerde izledigim en iyi yerli dizi ama çizgiden çıkılıyor sanki
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