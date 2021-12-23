Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, geçmişte New York'ta bakın ne iş yapmış!

Bülent Polat, başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Gaffur' rolü ile beğenileri topluyor. Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan Bülent Polat, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizide rol aldı. Bakın Bülent Polat New York'ta ne iş yapmış...

BÜLENT POLAT'IN YILLAR ÖNCE YAPTIĞI İŞ ŞAŞIRTTI

Bülent Polat, bir zamanlara damga vuran Buzda Dans programının ardından dil öğrenmek ve oyunculuk eğitimi almak için ABD'ye gitti. Los Angeles'ta oyunculuk eğitimini alan Polat, sonrasında New York'a geçti. New York'ta bir taraftan eğitim alan Polat, bir taraftan da geçimini sağlamak için bir arkadaşının girişimiyle bar işletmeciliği yaptı. ABD'de kaldığı dönem Manhattan'da bar işleten ünlü oyuncu, 2011'de Türkiye'ye geldi.

42 yaşındaki ünlü oyuncu Bülent Polat, asıl şöhretini hafızalardan silinmeyen Avrupa Yakası dizisinde 3,5 yıl boyunca hayat verdiği Şehsuvar (Şesu) rolü ile kazandı.

Ekranların tanınan siması Polat Çukur, Kertenkele: Yeniden Doğuş, Behzat Ç., İşler Güçler, Yılan Hikayesi, Çiçek Taksi, Dadı gibi başarılı projelerde yer aldı.

Tiyatro ile oyunculuğa başlayan Polat, "Yer Gösterme", "Sokak Kedisi", "Ormanların Barış Ateşi", Rumuz Goncagül ve "Keloğlan" oyunlarında yer aldı.



