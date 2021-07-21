Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin, yeni diziyle ekranlara dönüyor

Vahide Perçin son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansıyla hafızalarda yer etmişti. Dizide Hünkar Yaman karakterine hayat veren usta oyuncu, geçtiğimiz yıl Bir Zamanlar Çukurova'ya veda etmişti.

Ekranlara bir süre ara veren Vahide Perçim, sürpriz bir diziyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

YENİ DİZİSİNİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Vahide Perçin, yeni dizisinin hazırlıklarına da başladı. Tims&B imzalı yapımda etkili bir kadın hikayesini anlatılacak. Dizinin yeni sezonda TRT ekranlarında yayınlanması planlanıyor.

Perçin bugüne kadar Adını Feriha Koydum, Annem, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok başarılı projede yer aldı. Bir dönem kanser tedavisi gören ve dizilere ara veren oyuncu iyileşmesinin ardından yeniden setlere geri dönmüştü.

