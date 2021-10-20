Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye’si Selin Yeninci’den yeni proje

Altın Palmiye Ödüllü yönetmen Rezan Yeşilbaş, geçen yıllarda çekmeyi planladığı “Uçan Köfteci” filmi için sete çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yeşilbaş senaryosunu da kendisinin yazdığı Rez Film imzalı projesi için daha önce Engin Günaydın’la anlaşmıştı ancak Günaydın’ın “10 Bin Adım” adlı dijital projesinin çekimlerine başlaması ve zamanlama sorunu nedeniyle kadro değişti. Filmin başrolü için Rezan Yeşilbaş, Nazmi Kırık’la anlaştı.

Diyarbakır’da çekilecek filmde uçan köftecinin eşi Azize rolü için de başarılı bir isimle anlaşıldı. “Bir Zamanlar Çukurova” dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Selin Yeninci filmin kadrosuna katıldı.





