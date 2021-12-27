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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ikna olmadı! Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık

27.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci dört sezondur devam eden dizide artık devam etmek istemiyor. İddialara göre yapımcıların ısrarlarına rağmen Selin Yeninci diziden ayrılma konusunda kararlı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci ikna olmadı! Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin başrolünde olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye rolüyle beğeni toplayan Selin Yeninci herkesi üzen bir karar verdi. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık'ın vedalarına sahne olan dizide Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; 2 oyuncu birden veda edecek.

Geçen haftalarda Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in diziye veda edeceği kesinleşmiş, dizinin Saniye'si Selin Yeninci'nin de Adana'da çekilen projeden ayrılmak istediği ancak yapım şirketinin başarılı oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yayılmıştı.

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Son gelen bilgilere göre Selin Yeninci ile Selin Genç 4 sezondur oynadıkları projeye ölerek veda edecek.
Dizinin Gafur'u (Bülent Polat) hem eşinin hem de kardeşinin ölümüyle sarsılacak.

KORONAVİRÜS ENGELİ

İki oyuncunun veda sahnelerinin çekimi ise covid engeline takıldı. Dizinin yapımcısı Timur Savcı Adana'da düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Törende Savcı'ya dizinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da eşlik etti. Daha sonra yapımcı Savcı'nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıkınca Saraçoğlu da temaslı olduğu için karantinaya girdi. Bu yüzden dizinin çekimlerine ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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