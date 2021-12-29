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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

29.12.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Selin Yeninci, Amerika tatiline hız kesmeden devam ediyor. Yeninci, New York sokaklarında sadece külotlu çorap giydiği pozlarını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

2018 yılından beri yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacağı konuşulan Selin Yeninci, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. Cesur pozlarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, New York'tan külotlu çoraplı pozlarını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan seksi pozlarını paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan seksi pozlarını paylaştı!

Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

Haluk Bilginer ile pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan ünlü oyuncu, 2014 yılında yer aldığı Olur Olur filmiyle sinemaya adım attı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

Aynı yıl yer aldığı Vicdan dizinin ardından, Rengarenk, Kaçın Kurası, Yüz Yüze ve Avlu gibi projelerde kamera karşısına geçti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

Sosyal medyada da epey aktif olan Yeninci, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!


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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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