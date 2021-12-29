Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York pozlarıyla beğeni topladı!

2018 yılından beri yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacağı konuşulan Selin Yeninci, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. Cesur pozlarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, New York'tan külotlu çoraplı pozlarını paylaştı.

Tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başlayan Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Haluk Bilginer ile pek çok tiyatro oyununda sahneye çıkan ünlü oyuncu, 2014 yılında yer aldığı Olur Olur filmiyle sinemaya adım attı.

Aynı yıl yer aldığı Vicdan dizinin ardından, Rengarenk, Kaçın Kurası, Yüz Yüze ve Avlu gibi projelerde kamera karşısına geçti.

Sosyal medyada da epey aktif olan Yeninci, cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.



