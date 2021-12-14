MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

14.12.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile geniş kitlelerce tanınan Selin Yeninci, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. New York paylaşımlarıyla dikkat çeken Yeninci, sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir lansmana katılan Selin Yeninci, göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yeninci, bu defa sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan paylaştı!

Selin Yeninci, Ezgi Mola'nın da katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği şık kıyafetiyle büyük beğeni toplamıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan paylaştı!

1988 yılında İstanbul'da doğan Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Vicdan, Yüz Yüze, Avlu, Nasipse Adayız gibi yapımlarda rol alan Yeninci, başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Yeninci'nin, Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
"Oryantal team" notuyla paylaştı! Ders alıyorlar"Oryantal team" notuyla paylaştı! Ders alıyorlar
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Çırılçıplak poz verdi! Hayal gücüne çok az şey bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.