Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan sütyensiz pozlarını paylaştı!

Geçtiğimiz günlerde New York'ta bir lansmana katılan Selin Yeninci, göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yeninci, bu defa sütyensiz pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı.

Selin Yeninci, Ezgi Mola'nın da katıldığı bir etkinlikte tercih ettiği şık kıyafetiyle büyük beğeni toplamıştı.

1988 yılında İstanbul'da doğan Selin Yeninci, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı.

Vicdan, Yüz Yüze, Avlu, Nasipse Adayız gibi yapımlarda rol alan Yeninci, başrollerini Hilal Altınbilek ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle sarsılmaz bir ün yakaladı.

Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiren Yeninci'nin, Instagram'da 250 binden fazla takipçisi bulunuyor.



