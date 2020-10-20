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  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin spor paylaşımı olay oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin spor paylaşımı olay oldu

20.10.2020 10:59 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci, cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Yenici son olarak da spor paylaşımıyla olay oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel kahyası Saniye karakteri ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyadayı sallıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci burun estetiği yaptırdıBir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci burun estetiği yaptırdı

Geçtiğimiz günlerde burun estetiğiyle gündeme gelen ve değişimiyle hayranlarından beğeni toplayan genç oyuncunun paylaşımları olay oluyor.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yeninci'nin spor paylaşımı da gündem oldu. Güzel oyuncunun sırt dekolteli sporcu tulumu hayranlarından tam not aldı.

Fiziğine dikkat eden oyuncu sporu ihmal etmiyor.

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