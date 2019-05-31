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Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Müjgan ile Yılmaz düğün yaptı! Züleyha'dan şok mektup! Bir Zamanlar Çukurova 35. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2019 03:05 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 35. ve sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finalinde ortalık karıştı. Sezon finalinde Müjgan ve Yılmaz düğün yaptı. Yılmaz ise Züleyha'nın kendisine yazdığı mektubu düğünden sonra buldu. Züleyha'nın mektubunu okuyan Yılmaz büyük bir şok yaşadı. Diğer yandan Demir ise doktordan kendisinin çocuk sahibi olabileceğini haberini aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova sezon finali son sahnesi.

Yapımını TIMS&B Productions’ın üstlendiği, başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 35. bölümüyle sezon finali yaptı.

Sevilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova 35. son bölümüyle yaz tatiline girdi. Ekim ayında yeni bölümleriyle atv ekranlarında olacak olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde, düğün günü geldi ve Müjgan telli duvaklı gelin oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ ÖZETİ
Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.

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