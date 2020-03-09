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Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Nazan Kesal Sevda rolüyle dengeleri değiştirecek!

DİZİ HABERLERİ  | 09.03.2020 20:20 | Son Güncelleme

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde 'Sevda Çağlayan' dönemi başlayacak. Ünlü oyuncu Nazan Kesal'in canlandırdığı Sevda karakteri Bir Zamanlar Çukurova'daki dengeleri değiştirecek.

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Nazan Kesal Sevda rolüyle dengeleri değiştirecek!

Başarılı sinema, dizi, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Nazan Kesal, dizinin ikinci sezonunda kritik bir karakterle ekibe dahil oluyor! Kesal, önümüzdeki günlerde Adana’ya giderek çekimlere başlayacak.

“Sevda Çağlayan”, hem Hünkar’ın hem de Çukurova’nın geçmişinden gelen bir isim olarak, çarpıcı bir giriş yapaçak.

Yayınlanan 58’inci bölümde, Demir, Züleyha’dan; Yılmaz Müjgan’dan vazgeçmişken diziye 61’inci bölümünde neredeyse bir ömür vazgeçilmemiş bir karakter olarak Sevda gelecek.

nazan

Sevda Çağlayan da dizinin diğer kadın karakterleri gibi hayatın karşısındaki gücü ile dikkat çekecek. Güzelliği ve zarafetiyle İstanbul’da bir yıldız olarak yaşamış bir kadın Sevda Çağlayan. Çukurova’ya onu da kaderi, kalbini açtığı yoldan savurmuş. Karakter, geçmişten gelen yaşam hikayesi ve döneminin şıklığı ile iddialı olmasını sağlayan gardrobuyla da göz kamaştıracak.

Nazan Kesal, yeni projesi hakkında “Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Bir Zamanlar Çukurova güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Onların bir parçası olacağım için heyecanlıyım” yorumu yaptı ve Adana’ya gitmek için heyecanlandığını söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamları 20:00’de ATV’de…

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Anahtar Kelimeler:
nazan kesal, Bir Zamanlar Çukurova,

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