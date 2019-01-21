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Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz transfer! Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2019 20:03 | Son Güncelleme

Yeni yılda ekrana ara veren Bir Zamanlar Çukurova dizisi sürpriz bir transferle ekrana dönüyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 17. yeni bölümünde dengeleri değiştirecek yeni bir karakter ortaya çıkıyor.

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya 17. yeni bölümde sürpriz bir oyuncu katılıyor. Türkan Şoray'ın gençliğine olan benzerliğiyle dikkat çeken ve ilk olarak Karadayı dizisinde rol alan güzel oyuncu Melike İpek Yalova artık Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katıldı.

Yapımcılığını Tims & B’nin üstlendiği, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, başrolünde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş'in yer aldığı dizide Melike İpek Yalova'nın canlandıracağı karakter dengeleri değiştirecek.

melije

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe atv'de!

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