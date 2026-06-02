Bir zamanlar dereye dönmüştü! Dev nehir yeniden coştu

Elazığ'da 2020 yılındaki kuraklık nedeniyle dereye dönen kocaman nehir yatakları, bu yıl etkili olan kar ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gürül gürül akan sularla doldu.

Gökçen Kökden

Elazığ genelinde 2020 yılında iklim şartlarına bağlı olarak baş gösteren ve baraj havzalarını doğrudan etkileyen kuraklık süreci, bu yıl yerini yoğun yağış dalgasına bıraktı.

6 yıl önce yetersiz kar ve yağmur yağışları nedeniyle barajı besleyen devasa nehirlerin yatakları daralarak dere görünümünü almış ve su sirkülasyonu durma noktasına gelmişti. Aynı havzalar, bu yıl yüksek kesimlerde biriken kar kütlelerinin erimesi ve ardından gelen ilkbahar sağanaklarıyla birlikte son yılların en yüksek su hacmine ulaştı.

Bölgede 2020 yılındaki kurak dönemde çekilen arşiv görüntüleri ile güncel durum karşılaştırıldığında, su yataklarındaki değişim net bir şekilde gözler önüne serildi. Dron ile havadan çekilen görüntülerde ise kuraklık döneminde daralan ve taş yığınlarından ibaret kalan nehir yatağındaki su debisi, bu yıl maksimum seviyeye ulaştığı gözlendi.

