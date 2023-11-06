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    4. Bir zamanlar dünya rekoru sahibi olan keskin nişancı, rekorunun ardındaki gerçeği açıkladı!

    Bir zamanlar dünya rekoru sahibi olan keskin nişancı, rekorunun ardındaki gerçeği açıkladı!

    06.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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    Bir zamanlar dünya rekoru sahibi olan keskin nişancı, rekorunun ardındaki gerçeği açıkladı!

    İngiliz keskin nişancı Craig Harrison, bir zamanlar en uzak mesafeden keskin nişancı ateşiyle insan öldürme rekoruna sahipti. Harrison bu rekoru, 2009'da bir Talibanlı teröristi 2475 metreden vurarak elde etmişti. Merminin hedefi bulmasının ne kadar sürdüğü de dahil olmak üzere birçok konuda konuşan Craig Harrison, 2009 yılında, o zamanki dünya rekorunu kırmasının ardındaki gerçeği açıkladı.

    Bir zamanlar en uzak mesafeden keskin nişancı ateşiyle insan öldürme rekoru İngiliz keskin nişancı Craig Harrison'a aitti. Harrison, kendisinden 2,475 metre daha uzakta bir Talibanlı teröristi öldürdüğü atış sırasında Afganistan'da İngiliz Ordusu'nda görev yapıyordu.

    LADbible'ın haberine göre, Anything Goes podcast'inde James English'e konuşan İngiliz keskin nişancı, 2009 yılında o zamanki dünya rekorunu kırmasının ardındaki gerçeği açıkladı.

    MYNET / DIŞ HABER

    İlginç bir şekilde, bu konuda abartıya kaçmayarak, bunu bir tesadüf olarak tanımladı.

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    Harrison, "Atışı yaptığımda ayakta olduğumu pek fazla kişi bilmiyor. Yatmıyordum. Duvara dayalı duruyordum... Sıraya girmiş, gelen devriyeye saldırmak için beklediklerini görebiliyordum... Yaptığım şey bracket yöntemiydi, ilk atışı yaparsınız ve nereye düştüğünü bilirsiniz ve sonra tüfeği yukarı kaldırır ve tekrar atarsınız, tekrar atarsınız. Dokuz atış yaptım." diye konuştu.

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    Takım güvenli bir şekilde geçmeyi başardıktan sonra, Harrison'ın rekor kıran atışı gerçekleşti.

    Craig o anları şöyle anlattı:

    "Kontrol ettim, yukarıda iki Taliban vardı.. Ben de 'Bunu yapmam lazım çünkü adamlarım öldürülecek' diye düşündüm. Ben de ilk atışımı yaptım ve ıskaladı. Bir adamın ayağa kalktığını gördüm ve o ayağa kalktığında tekrar ateş ettim ve merminin oraya uçması altı saniye sürdü."

    Altı saniye çok uzun bir süre. Bir merminin ne kadar hızlı hareket ettiğini göz önüne alırsak, bunun ne kadar uzak bir mesafeyi temsil ettiği ortaya çıkıyor.

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    Harrison göğsünü işaret ederek "Adam yere düştü ve ben de onu buradan vurdum." dedi ve devam etti:

    "İkinci adam hala ateş ediyordu. Ayağa kalktı, üçüncü atışımı yaptım ve üçüncü atışımı yaparken tüfeğimi karşı tarafa kaydırdım ve bir atış daha yaptım. Yani bu sefer havada aynı anda iki mermim var. Üçüncüsü ıskaladı ve dördüncüsü ona isabet etti, ve onu yan taraftan vurdu.

    Craig Harrison, atışının dünya manşetlerine çıkmış olmasına rağmen, bu konuda kendini öven biri değil. Hatta Harrison, bugün bile bunun bir şans olduğunu söylüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Keskin Nişancı

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