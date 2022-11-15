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Bir zamanlar efsaneydi... Polat Alemdar, Memati, Çakır... Kurtlar Vadisi geri dönüyor!

15.11.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Çakır, Memati Baş, Aslan Akbey gibi karakterlerle büyük kitlelere erişen Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Efsane dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeyi verdi. Şaşmaz uzun süredir ekranlardan uzak olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.

Bir zamanlar efsaneydi... Polat Alemdar, Memati, Çakır... Kurtlar Vadisi geri dönüyor!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarına bekledikleri haberi verdi.

"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Yeni yılla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi. Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

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HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ünlü oyunu Necati Şaşmaz hayranlarını korkutmuştu. 50 yaşındaki Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuş ardından ise kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirmişti. Şaşmaz sağlığına kavuştuğunu ise paylaştığı fotoğrafına yazdığı "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız " notuyla duyurmuştu.

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