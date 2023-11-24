Bir zamanlar Galatasaray'ın transfer gözdesiydi, 7. Lig takımına imza attı!

Süper Lig kariyerine 15 Ağustos 2013 tarihinde Akhisar Belediyespor formasıyla başlayan Oumar Niasse, 40 maçta attığı 15 golün ardından Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu. Rusya'da geçirdiği 1,5 sezon sonrası İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Everton'a imza atan Niasse, burada da 42 maça çıktı ve 9 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.

SON OLARAK 4. LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ

Akhisar Belediyespor kariyerinden itibaren adı Galatasaray ile sık sık anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Senegalli futbolcu, son olarak İngiltere 4. Lig ekibi Morecambe'nin formasını terletmişti.

BU KEZ 7. LİG'E İMZA ATTI

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren boşta olan Niasse'nin yeni takımı sosyal medyanın gündemine oturdu. 33 yaşındaki futbolcu, İngiltere 7. Lig ekiplerinden Macclesfield ile kısa süreli bir sözleşme imzaladı.

Kariyerinde toplam 190 maça çıkan Oumar Niasse, 64 gol - 27 asistlik bir performans sergiledi.





