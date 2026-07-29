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Bir zamanlar her köşe başında satılıyordu! Adana'nın efsane ciğer tantunisi

Bugün tantuni denildiğinde akla ilk olarak et ya da tavuk geliyor. Ancak yıllar önce Adana sokaklarında bambaşka bir lezzet vardı. Özellikle okul önlerinde, sanayi bölgelerinde ve mahalle aralarında kurulan seyyar tezgahlarda satılan ciğer tantuni, hem uygun fiyatı hem de doyuruculuğuyla kentin en sevilen sokak lezzetlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Bir zamanlar her köşe başında satılıyordu! Adana'nın efsane ciğer tantunisi
Gökçen Kökden

Bir dönem Adana'nın dört bir yanında kolayca bulunabilen ciğer tantuni, aradan geçen yıllarla birlikte eski yaygınlığını kaybetse de lezzetini tadanların hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor.

ADANA SOKAK KÜLTÜRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Bir zamanlar her köşe başında satılıyordu! Adana nın efsane ciğer tantunisi 1

Ciğer tantuni, özellikle ekonomik olması nedeniyle öğrencilerden işçilere kadar geniş bir kesimin tercih ettiği yiyeceklerden biriydi. İncecik doğranan ciğerler sac üzerinde baharatlarla kavrulur, maydanoz, soğan ve domatesle birlikte lavaşın içine sarılarak sıcak sıcak servis edilirdi.

Hazırlanmasının kısa sürmesi ve tok tutması sayesinde günün her saatinde ilgi gören ciğer tantuni, Adana'nın hareketli sokak yaşamının ayrılmaz parçalarından biri haline gelmişti.

HER USTANIN KENDİNE ÖZGÜ TARİFİ VARDI

Bir zamanlar her köşe başında satılıyordu! Adana nın efsane ciğer tantunisi 2

Ciğer tantuniyi farklı kılan en önemli detaylardan biri de kullanılan baharat karışımıydı. Kimisi daha bol pul biber tercih ederken, kimisi kimyon ya da isotla kendine özgü bir aroma oluşturuyordu. Limon suyu ve sumaklı soğanla tamamlanan bu lezzet, sade görünümüne rağmen ustasının eline göre farklı tatlara bürünebiliyordu.

NEDEN ESKİSİ KADAR SIK GÖRÜLMÜYOR?

Yıllar içinde değişen yeme alışkanlıkları, sokak lezzetlerine yönelik düzenlemeler ve et tantuninin daha fazla yaygınlaşmasıyla birlikte ciğer tantuni eski popülerliğini büyük ölçüde kaybetti. Bugün hala Adana'da bu geleneği sürdüren ustalar bulunsa da geçmişte olduğu gibi her mahallede ya da her köşe başında ciğer tantunisine rastlamak artık pek mümkün değil.

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Anahtar Kelimeler:
ciğer Adana yemek
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