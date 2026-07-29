Yumurtayı kırınca çıkan beyaz ipliksi şey aslında ne? Gerçeği öğrenen şaşırıyor

Yumurtayı kırdığınızda içinden çıkan beyaz iplik benzeri yapı sizi de rahatsız ediyor mu? Yumurtanın içinde görülen o beyaz, kıvrımlı ve iplik görünümündeki yapının adı chalaza. Protein yapısındaki bu doğal oluşum, aslında yumurta sarısını kabuğun içinde merkezde tutmaya yardımcı oluyor.

Yumurtanın iki yanında bulunan chalaza, taşıma ve hareket sırasında sarının kabuğa yapışmasını önleyerek adeta bir denge görevi üstleniyor.

TAZELİĞİN İŞARETİ OLABİLİR

Pek çok kişi bu beyaz ipliksi yapıyı görünce yumurtanın bozuk olduğunu düşünse de durum tam tersi olabiliyor. Uzmanlara göre chalaza, özellikle taze yumurtalarda daha belirgin görülebiliyor. Çünkü taze yumurtalarda yumurta beyazı daha yoğun olurken, sarı daha dik duruyor ve bu yapı daha kolay fark ediliyor. Yumurtalar bekledikçe ise iç yapı gevşiyor, beyaz kısmı sulanıyor ve chalaza daha az belirgin hale geliyor.

CİVCİV YA DA EMBİRYO DEĞİL

En sık yapılan yanlışlardan biri de bu yapının civciv oluşumu ya da embriyo sanılması. Oysa chalaza, yumurtanın döllenmiş olup olmamasıyla ilgili bir yapı değil. Marketlerden satın alınan normal yumurtalarda görülen bu beyaz iplik, tamamen yumurtanın doğal anatomisinin bir parçası olarak bulunuyor.

ÇIKARMAK GEREKİYOR MU?

Yemek güvenliği açısından chalazanın çıkarılmasına gerek bulunmuyor. Omlet, menemen ya da sahanda yumurta hazırlarken bu yapı pişme sırasında büyük ölçüde kayboluyor. Bazı profesyonel aşçılar ise krema, custard veya limonlu krema gibi pürüzsüz kıvam istenen tariflerde yalnızca dokuyu iyileştirmek amacıyla yumurtayı süzebiliyor. Bu işlem sağlık için değil, tamamen kıvam elde etmek amacıyla yapılıyor.