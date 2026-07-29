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Uzmanlardan yemeyin çağrısı yapıldı! En zararlı kahvaltılık açıklandı

Sabah saatlerinde tercih edilen besinler, gün boyunca enerji seviyesini ve genel sağlığı doğrudan etkileyebiliyor. Uzmanlar ise kahvaltı sofralarında sıkça tüketilen bazı paketli ve işlenmiş ürünlerin yüksek miktarda şeker, tuz ve katkı maddesi içerebildiğine dikkat çekerek, bu tür gıdaların seçiminde bilinçli davranılması gerektiğini ifade ediyor. İşte gıda uzmanlarının en zararlı kahvaltılık olarak gördüğü yiyecek.

Uzmanlardan yemeyin çağrısı yapıldı! En zararlı kahvaltılık açıklandı
Gökçen Kökden

Güne enerjik başlamak için tercih edilen kahvaltı öğününde tüketilen bazı ürünler, içerikleri nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Beslenme uzmanları, özellikle yüksek oranda şeker ve rafine karbonhidrat içeren paketli kahvaltılıkların uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ŞEKER ORANI YÜKSEK ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlardan yemeyin çağrısı yapıldı! En zararlı kahvaltılık açıklandı 1

Kahvaltı hazırlamaya üşendiğimiz veya vaktimizin olmadığı zamanlarda elimiz pratik kahvaltılık ürünlerine gidebiliyor.

Uzmanlara göre, hazır kahvaltılık gevrekler, çikolatalı sürülebilir ürünler ve aromalı sütler yüksek şeker içerikleriyle öne çıkıyor. Bu tür ürünlerin düzenli tüketimi, kan şekeri dengesinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Ayrıca fazla şeker alımının obezite ve bazı metabolik hastalıklarla ilişkilendirildiği biliniyor.

Uzmanlardan yemeyin çağrısı yapıldı! En zararlı kahvaltılık açıklandı 2

İŞLENMİŞ GIDALAR VE KATKI MADDELERİ

Uzmanlardan yemeyin çağrısı yapıldı! En zararlı kahvaltılık açıklandı 3

Paketli kahvaltılık ürünlerde yer alan koruyucu, renklendirici ve aroma verici katkı maddeleri de tartışılan bir diğer konu. Uzmanlar, bu tür içeriklerin uzun vadede sağlık üzerindeki etkilerine dair araştırmaların sürdüğünü belirterek, mümkün olduğunca doğal ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesini öneriyor.

UZMANLARDAN DENGELİ KAHVALTI VURGUSU

Beslenme uzmanları, kahvaltıda protein, lif ve sağlıklı yağ içeren besinlerin tercih edilmesinin daha dengeli bir başlangıç sağlayabileceğini ifade ediyor. Yumurta, peynir, tam tahıllı ürünler ve taze sebzelerle hazırlanan kahvaltıların daha uzun süre tok tuttuğu ve gün içindeki enerji dengesine katkı sağladığı belirtiliyor.

ARAŞTIRMALAR TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINI İNCELİYOR

Son yıllarda yapılan çalışmalar, özellikle çocuklar ve gençler arasında paketli kahvaltılık ürünlerin tüketiminin arttığını ortaya koyuyor. Araştırmalarda, yüksek şeker içeren ürünlerin sık tüketiminin beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebileceği ve uzun vadede sağlık risklerini artırabileceği değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kahvaltı yemek
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