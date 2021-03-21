Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT 1 ekranlarında yayınlanması heyecanla beklenen, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkının maruz kaldığı zulmü ekran başına taşıyacak. Sadece fragmanı ile bile oldukça dikkat çeken Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayına başlama tarihi belli oldu.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümü, 1 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Emre Özdür ve Başar Başaran'ın senaryosunu üstlendiği; yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan'ın oturduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimlerine Kıbrıs Adası halkı da oldukça büyük bir ilgi gösteriyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosunda; Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu yer alıyor.

Gerçek olaylardan yola çıkarak hazırlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve dönemi tüm ayrıntılarıyla yansıtan başarılı prodüksiyonuyla perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.