Bir zamanlar ünlü şefti! İflas edince aynı günde 3 banka birden soydu

San Francisco’nun ünlü restoranlarından Rose Pistola’da başladığı kariyerinde kısa sürede yükselen İtalyan mutfağı şeflerinden Valentino Luchin 10 Eylül Çarşamba günü şehir merkezinde üç farklı banka şubesini aynı gün içerisinde soymakla suçlanarak tutuklandı.

EL YAZISI NOTLARLA PARA İSTEDİ

Eşiyle birlikte kendi restoranı Ottavio’yu açan şef, mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Sorunlar yaşayan ünlü şef, 2018 yılında Orinda’da bir bankaya sahte silah, eldiven ve güneş gözlüğüyle girerek 18 bin dolar alan Luchin kısa sürede yakalanmıştı.

7 yılın ardından Luchin, San Francisco Emniyeti’ne göre, 10 Eylül’de Central District’teki üç farklı bankaya arka arkaya girerek el yazısıyla yazdığı notlarla para talep etti. Polis Luchin’i kısa süre içinde yakaladı. Şu anda San Francisco County Hapishanesi’nde tutuklu bulunan eski şef, birden fazla banka soygunu ve soygun girişimiyle suçlanıyor. İlk soygununda “Mutsuzluk ve çaresizlik insanı asla yapmam dediği şeylere sürükleyebiliyor” demişti.