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Bir zamanlar yerlere dökülüyordu! Şimdi antioksidan deposu çaya dönüştü

Bir zamanlar yerlere dökülüp atıl kalan kestane çiçekleri, bilimsel çalışmalarla çaya dönüştürüldü. Prof. Dr. Ümit Serdar'ın çalışmalarıyla ekonomiye kazandırılan kestane çiçeklerinde hasat başladı. Antioksidan değeri yüksek olan çayın bağışıklık sistemini destekleyici ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu özellikleriyle dikkat çektiği belirtildi.

Bir zamanlar yerlere dökülüyordu! Şimdi antioksidan deposu çaya dönüştü
Gökçen Kökden

OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi'nde bulunan kestane ağaçlarının çiçekleri, yapılan bilimsel çalışmalarla değerlendirilmeye devam ediyor. Çiçeklenme döneminin ardından yere dökülen kestane çiçekleri, OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar'ın çalışmalarıyla toplanarak kurutuluyor ve antioksidan değeri yüksek bir çaya dönüştürülüyor.

Bir zamanlar yerlere dökülüyordu! Şimdi antioksidan deposu çaya dönüştü 1

Kestane çiçeklerinde hasat döneminin başlamasıyla birlikte toplanan çiçekler, doğal ürün olarak tüketicilere sunulurken, yapılan araştırmalarda çayın sağlık açısından önemli özelliklere sahip olduğu belirlendi.

KESTANE ÇİÇEĞİ ÇOK DEĞERLİ

Kestane çiçeğinin faydalarından bahseden Prof. Dr. Ümit Serdar, "Kestane ağaçlarının çiçeklerinde hasat yapıyoruz. Kestane çiçekleri tozlanma için çok önemlidir. Hem dişi hem erkek püskülleri var. Erkek çiçek püskülleri şu an tam çiçeklenme dönemindedir. Çiçeklenme bitince bunlar yere düşüyor. Yere düştükten sonra biz bunları hasat ediyoruz. Ihlamur gibi kurutuyoruz. Çok değerli bir çayı var. Antioksidan özelliğini kestane balıyla karşılaştırdık. Ondan kat kat daha yüksektir. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Öksürük ve benzeri durumlara karşı iyileştirici etkisinin bulunduğunu düşünüyoruz. Özellikle bağışıklık sistemi için süper bir çay. Bu çayı üniversitemizde saf olarak paketleyerek satıyoruz. Fatsa Ziraat Odası bu çayı poşet çay hâline getiriyor. Bunun içerisine kuşburnu ve alıç da ekliyor. Bu şekilde farklı ürünleri piyasada bulabilirsiniz. Bir ağaç ne kadar meyve verebiliyorsa onun 2-3 katı kadar kestane çiçeği veriyor. Gerçekten kestane çiçeği çok değerlidir" dedi.

LİMON VEYA TARÇIN

Bir zamanlar yerlere dökülüyordu! Şimdi antioksidan deposu çaya dönüştü 2

Kestane çiçeğinin kestane balı gibi buruk bir tada sahip olduğuna dikkat çeken Serdar, "Bir bardak için 2 tane çiçek püskülü kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde olduğunda bazı kişiler bunun tadını buruk hissediyor. Biz öğrencilerimize bir anket çalışması yaptık. Şöyle bir sonuç çıktı: Limon ilavesiyle o burukluk biraz daha azaldı. Hatta tarçın ilavesi yapıldığında çok daha güzel bir aroma olduğu öğrenciler tarafından ifade edildi" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antioksidan hasat
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