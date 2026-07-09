Mor mucizenin hasadı başladı! Kilosu 700 TL'den satılıyor

Sinop'un Mertoğlu köyündeki yaban mersini bahçelerinde hasat sezonu başladı.

Firma yetkilisi İrfan Kümeç, Sinop'ta yaklaşık 3-4 yıldır yaban mersini üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, üretim kapasitesini her geçen yıl artırdıklarını söyledi.

12 dönümlük alanda 10 bin fide ile üretim yaptıklarını ifade eden Kümeç, "İlk etapta 4 bin fide ile başladık. Zamanla bunu 10 bine çıkardık. Nihai hedefimiz ise 35-40 bin fideye ulaşmak. Bunun için gerekli yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sadece yaban mersini üretmek değil, aynı zamanda istihdam sağlayarak Sinop ekonomisine katkıda bulunmak" dedi.

SİPARİŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Hasat döneminde yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Kümeç, sipariş durumuna göre günlük 7 ila 8 kişinin görev yaptığını, sezon boyunca ise yaklaşık 7-8 kişinin hasat çalışmalarında yer aldığını belirtti. Ürünlerin büyük bölümünü iç piyasaya sunduklarını ifade eden Kümeç, "Şu anda yoğun siparişleri karşılamaya çalışıyoruz. İhracat konusunda da talepler almaya başladık. Uygun şartlar oluştuğunda önümüzdeki süreçte yurt dışına da satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bu yıl bahçelerini ziyaretçilere de açtıklarını dile getiren Kümeç, vatandaşların üretim alanını gezebildiğini ve ürünleri doğrudan bahçeden satın alabildiğini söyledi.

Yaban mersininin kilogram fiyatının 650 ile 700 lira arasında değiştiğini belirten Kümeç, "Sağlığımıza yatırım yapmak istiyorsak günde bir avuç yaban mersini tüketelim. Bu faydalı meyvenin herkes tarafından tanınmasını ve tüketilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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