Bıraksalar her öğün yemek isteyeceğiniz mezeler

1. Humus

Humus Orta Doğu mutfağının olmazsa olmazı! Haşlanmış nohut, tahin, zeytinyağı, limon suyu ve sarımsakla hazırlanan bu meze, ekmeğinize sürdükçe bitmesin isteyeceğiniz bir lezzet. İster atıştırmalık ister ana yemek öncesi hafif bir başlangıç olarak sunun, humus her zaman kurtarıcıdır.

2. Baba Ganoush

Közlenmiş patlıcanın tahin, limon suyu, sarımsak ve zeytinyağı ile buluştuğu enfes bir tat. Hafif tütsülenmiş aromasıyla damakta unutulmaz bir iz bırakan bu meze, lavaş ya da krakerle yendiğinde tadına doyum olmuyor.

3. Fava

Bakla ezmesi olarak bilinen fava, biraz zeytinyağı, biraz limon suyu ve dereotuyla lezzet şölenine dönüşüyor. Kremsi dokusu ve hafif tadıyla hem doyurucu hem de sağlıklı olan Fava, balık sofralarına da çok yakışıyor!

4. Havuç Tarator

Rendelenmiş havuçların zeytinyağında yavaşça sotelenip yoğurt ve sarımsakla buluştuğu bu nefis meze, hem lezzetiyle hem de hafifliğiyle gönülleri fethediyor. Dereotuyla da son dokunuşu yaptık mı sofraların en çok sevilen ve aranan lezzetlerinden biri oluyor.

5. Közlenmiş Sebze salatası

Közlenmiş patlıcan, sarımsak ve kırmızı biberin zeytinyağı ve tuzla birleşimiyle ortaya çıkan bu meze, her türlü sofrayı güzelleştiren bir tada sahip. Yanında bir de kızarmış ekmek varsa tamamdır!

6. Acılı Ezme

Domates, biber, soğan, sarımsak, maydanoz ve bolca baharatla hazırlanan acılı ezme, damakta bıraktığı hafif yanma hissiyle her kaşıkta bağımlılık yaratıyor. Bu meze özellikle de ızgara yemeklerin yanında çok tercih ediliyor.

7. Mercimek Köftesi

Haşlanmış kırmızı mercimek ve ince bulgurun baharatlarla yoğrulmasıyla ortaya çıkan Mercimek Köftesi, nar ekşisi ve marul eşliğinde sofraları şenlendiren ve veganlar için de adeta protein deposu olan bir meze.

8. Yoğurtlu Kabak Mezesi

Kabakların rendelenip sotelenmesinin ardından yoğurt, sarımsak ve dereotuyla buluşturulduğu bu meze, sofada hafif bir tat arayanlar için birebir. Ayrıca soğuk olarak servis edildiğinde vazgeçilmez bir serinletici etki yaratıyor.

9. Patates Salatası

Haşlanmış patates, zeytinyağı, baharat ve taze yeşilliklerle hazırlanan patates salatası, hafif ama doyurucu bir alternatif arayanların favorisi. Üstelik nar ekşisi veya sumak ekleyerek tadını daha da güzelleştirebilirsiniz!

10. Çiğ Köfte

Bulgur, domates salçası, isot ve çeşitli baharatların yoğrulmasıyla hazırlanan çiğ köfte, marulla birlikte sunulduğunda damakta lezzet patlaması yaşatan bir meze. Yanında limon ve nar ekşisi de varsa yemede yanında yat!

11. Cacık

Yoğurt, rendelenmiş salatalık, sarımsak ve nane ile hazırlanan cacık, özellikle de yaz aylarının vazgeçilmez ferahlatıcısı. İster kaşıkla yiyin ister ekmek banarak keyfini çıkarın!