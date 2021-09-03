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Biran Damla Yılmaz’dan esrarengiz paylaşım: Yeni Damla’yı beğenecek misiniz?

03.09.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biraz Damla Yılmaz, Baraj dizisi final yaptıktan sonra Fox Tv’nin entrika dolu dizisi Yasak Elma ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından imaj değiştirdiğini ima eden bir paylaşımda bulundu.

Biran Damla Yılmaz’dan esrarengiz paylaşım: Yeni Damla’yı beğenecek misiniz?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Şafak Pakdemir ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin veda ettiği Yasak Elma'nın, yeni sezonuna dahil olan isimlerden biri de Biran Damla Yılmaz olmuştu.

Yeni sezonda yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği Yasak Elma dizisiyle sevenleriyle buluşacak olan güzel oyuncu, yenilediği imajıyla merak konusu oldu.

''YENİ DAMLA'YI BEĞENECEK MİSİNİZ?''

24 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ''Yeni Damla'yı beğenecek misiniz?'' notuyla kapüşonlu fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı, saçında değişiklik yaptığı şeklinde yorumlandı.

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Yeni imajını sır gibi saklayan genç oyuncu, Yasak Elma dizisinin hazırlıklarına başladığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, son olarak FOX'ta yayınlanan ''Baraj'' dizisinde rol almıştı.

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Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz
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