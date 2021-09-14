Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli? Yasak Elma dizisinin Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz kaç yaşında?

Baraj ve Kırgın Çiçekler dizilerinde canlandırdığı karakterle kitlelerce tanınan Biran Damla Yılmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran isim, 2019 yılında vizyona giren Mucize 2: Aşk filminde de rol almıştı. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamıştır ve halen konservatuvarda eğitim görmektedir. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak rol almıştır.

Sevilen oyuncu 1,64 m boyundadır. Şimdilerde ise FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yüksek reytingleriyle bilinen Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandırmaktadır.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021- Yasak Elma

2020-2021 - Baraj

2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl

2014 - Yasak

2015 - Beyaz Yalan

2015-2018 - Kırgın Çiçekler

2019 - Canevim Ceylan

2014 - Çılgın Dersane 4 (Film)

2019 - Mucize 2: Aşk (Film)

