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Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli? Yasak Elma dizisinin Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz kaç yaşında?

14.09.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Baraj ve Kırgın Çiçekler gibi pek çok yapımda yer alan Biran Damla Yılmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Yılmaz, son olarak Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veriyor. Ekranların son dönemde öne çıkan isimleri arasında bulunan oyuncunun aslen nereli olduğu ve yaşı gibi sorular da araştırılıyor. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli? Yasak Elma dizisi Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli? Yasak Elma dizisinin Kumru karakteri Biran Damla Yılmaz kaç yaşında?

Baraj ve Kırgın Çiçekler dizilerinde canlandırdığı karakterle kitlelerce tanınan Biran Damla Yılmaz'ın kim olduğu merak ediliyor. Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran isim, 2019 yılında vizyona giren Mucize 2: Aşk filminde de rol almıştı. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, nereli?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamıştır ve halen konservatuvarda eğitim görmektedir. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde başrol oyuncusu olarak rol almıştır.

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Sevilen oyuncu 1,64 m boyundadır. Şimdilerde ise FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yüksek reytingleriyle bilinen Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandırmaktadır.

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BİRAN DAMLA YILMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021- Yasak Elma
2020-2021 - Baraj
2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl
2014 - Yasak
2015 - Beyaz Yalan
2015-2018 - Kırgın Çiçekler
2019 - Canevim Ceylan
2014 - Çılgın Dersane 4 (Film)
2019 - Mucize 2: Aşk (Film)

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Yasak Elma dizisi Biran Damla Yılmaz
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