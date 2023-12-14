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Birbirinden nasıl yazılır? Birbirinden ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.12.2023 16:07 | Son Güncelleme:
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Türkçemizi güzel kullanabilmemiz için bünyesinde bulunan sözcüklerin doğru yazım şeklîni ve telaffuz biçimini doğru öğrenmemiz gerekmektedir. Dilimizde çok sayıda kelime yer aldığından bazı sözcüklerin doğru yazımı konusunda çelişki yaşanabilir. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmak için sözlük sayfalarından yararlanılması önemlidir. Birçok kişinin yaygın olarak hatalı yazdığı kelimelerden biri birbirinden sözcüğüdür. Peki, birbirinden nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Birbirinden sözcüğü birçok alanda kullanılan ve sıklıkla duyduğumuz kelimelerden biridir. Bu kelimenin yazımında sıklıkla imla kuralı ihlaline rastlanılmakta ve bundan kaynaklı 'birbirinden ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?' sorusu karşımıza çıkmaktadır. Sözcüklerin yazımıyla alakalı tereddüt yaşandığında Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan yazım kuralları sayfasının ziyaret edilmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır.

Birbirinden nasıl yazılır?

Birbirinden kelimesi “bir” ve “birinden” sözcüklerinden oluşan bir birleşik kelime olarak karşımıza çıkar. Bu noktada birbirinden yazımı konusunda çelişkiye düşülmekte ve bu kelime yaygın olarak yanlış kullanılmaktadır. Dil bilgisi kurallarını doğru bir şekilde öğrenmek, dilimizi akıcı kullanmanız açısından büyük önem arz eder. Ayrıca sıklıkla yapılan yazım hataları hem cümlelerde mana kaymasına hem de anlam bozukluğuna neden olur. Birbirinden kelimesi de yanlış yazıldığında metnin tamamını etkileyeceğinden ortaya manasız cümleler çıkabilir.

Bu sözcüğün yazım şekliyle ilgili 'birbirinden mi bir birinden mi?' ikilemi birçok kişinin kafasında soru işareti yaratabilir. Türk Dil Kurumunun imla kuralları sitesine göz attığımızda bu sözcüğün doğru yazım şeklinin nasıl olduğu bilgisine ulaşabiliriz. Bu bağlamda birbirinden TDK’ye göre her zaman bitişik kullanılması gereken bir sözcüktür.

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Birbirinden ayrı mı yazılır?

Yazım kurallarına göre birleşik sözcüklerin bazıları ayrı olarak kullanılırken, bazıları ise bitişik olarak yazılmaktadır. Birbirinden kelimesi de birleşik sözcükler grubunda yer alan bir kelimedir. Bu sözcük birçok kişi tarafından yaygın olarak “bir birinden” şeklinde ayrı yazılmış haliyle kullanılır. Bu noktada 'birbirinden bitişik mi yazılır?' sorusu karşımıza çıkabilir. Türk Dil Kurumunun yazım kuralları ile ilgili oluşturduğu sayfada kelimelerin nasıl yazıldığına dair bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler ışığında bu kelime her zaman “birbirinden” şeklinde bitişik olarak kullanılmalıdır. Bu sözcüğün ayrı olarak yazılıp çizilmesi, TDK tarafından imla hatası olarak görülmekte ve doğru kabul edilmemektedir. Buna göre birbirinden doğru yazımı şöyledir:

  • Birbirinden (doğru kullanım)
  • Bir birinden (yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


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